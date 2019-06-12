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Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Transferde Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren golcü Hugo Rodallega ile ilgilenen Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'un Kolombiyalı'ya alternatif olarak İsveçli Marcus Berg'i listesine eklediği öğrenildi.

Denizlispor'da Rodallega olmazsa Berg gelecek

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in "Taraftarı coşturacak yıldız alacağız" açıklamasının ardından Rodallega'yla temaslarını sıklaştıran yönetimin, İsveç Milli Takımı'nın santrforu Berg'i de alternatif olarak tuttuğu ifade edildi.

Rodallega'da pürüz çıkması halinde rotayı Marcus Berg'e çevirecek kurmayların iki futbolcudan birini takıma kazandırmayı planladığı vurgulandı.

AVRUPA'YI İSTİYOR
Geride kalan son 2 sezonda Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Al Ain formasını terleten 32 yaşındaki oyuncunun yeniden Avrupa liglerine dönmeyi istediği, Türkiye'den gelecek teklifleri de olumlu karşılayacağı belirtildi. Geçen sezon Göztepe'nin de çok istediği Marcus Berg, kariyerine ülkesinin takımı Göteborg'da başladı.

Hollanda'da Groningen, PSV; Almanya'da Hamburg, Yunanistan'da Panathinaikos'ta top koşturan deneyimli forvet, ardından Al Ain'e transfer oldu. İsveç Milli Takımı'nda ise 63 karşılaşmaya çıkan oyuncu 17 gollük bir performans ortaya koydu.

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