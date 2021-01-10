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Denizlispor'dan flaş açıkama: Artık yeter! 2 puanımız çalınmıştır!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 10.01.2021 21:01 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında konuk oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi ve çok sert bir açıklama yayımladı. Rizespor'un golünde Mustafa Yumlu'ya faul yapıldığın belirtildiği açıklamada "Türk futbolunda adaletin olmadığının göstergesi olan bu pozisyon ile çok önemli 2 puanımız çalınmıştır. Yönetim olarak acil bir toplantı düzenleyecek ve önemli kararlar alacağız. Bu kararlar bugüne kadar verilmiş en büyük tepki olacaktır." denildi.

Denizlispor'dan flaş açıkama: Artık yeter! 2 puanımız çalınmıştır!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemlerine tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, maçın 90+3. dakikasında yedikleri gol öncesi oyuncuları Mustafa Yumlu’ya yapılan faul ve yaşanan karambolde rakip oyuncunun eline çarpan topun, tüm izleyenler tarafından açıkça görüldüğü savunuldu.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan ile video yardımcı hakemlerinin bu pozisyona seyirci kaldığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunda adaletin olmadığının göstergesi olan bu pozisyon ile çok önemli 2 puanımız çalınmıştır. Bir şehrin kaderi ile bu kadar kolay bir şekilde oynamak ne Volkan Bayarslan’ın ne de video yardımcı hakemlerin haddine değildir. Her mecrada ve her koşulda hakkımızı arayacak, yapılan bu haksızlıklara boyun eğmeyeceğiz. Tarihe kapkara bir gün olarak geçecek bugünün ardından yönetim olarak acil bir toplantı düzenleyecek ve önemli kararlar alacağız. Bu kararlar bugüne kadar verilmiş en büyük tepki olacaktır. Tüm taraftarlarımız bilmelidir ki Denizlispor’un hakkını yedirmeyeceğiz."

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