Denizlispor'dan Luke Brattan'a kanca

Yeni sezon öncesi Rodallega, Sapunaru, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sedat ve Tolgahan'ı kadrosuna katan yeşil-siyahlılar son olarak Melbourne City'de forma giyen Brattan'a imza attırmak için çalışmalara başladı.
Orta sahaya kaliteli bir futbolcu almak isteyen Ege temsilcisinin bonservisi elinde olan futbolcu ile pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.
Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına varan ancak ailevi nedenlerden bu ekibe transferi gerçekleşmeyen Brattan'ı Denizlispor teknik heyetinin takımda görmek istediği ve yönetimin transferde ısrarcı olacağı belirtildi. Luke Brattan, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.
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