Denizlispor'dan Neven Subotic bombası!

Denizlispor'dan Subotic bombası! Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı, sağlık kontrolünden geçiyor!
Denizlispor, Alman ekibi Union Berlin ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yapmıştı. beIN Sports'un haberine göre, yeşil siyahlılar, yıldız oyuncuyla ile anlaşma sağladı. Subotic'in şu sıralar sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki'nin tecrübeli defans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edilmişti.
Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.
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