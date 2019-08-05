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Denizlispor, Empoli'den Frederic Veseli ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transferin en hareketli kulüplerinden Denizlispor, aradığı defansı İtalya'da buldu. Yeşil-siyahlılar geçen sezon Serie A'da Empoli forması giyen Frederic Veseli ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Denizlispor, Empoli'den Frederic Veseli ile anlaştı

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Arnavut oyuncuyla her konuda anlaştı. Empoli'yle de masaya oturan kurmayların Veseli'yi kiralayacağı ifade edildi.

Bu hafta içinde Denizli'ye gelmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak. Kariyerine İsviçre'de başlayan Veseli, Lugano, İpswich Town, Bury, Port Vale ve Empoli'de görev yaptı. Geçen sezon Empoli'de 31 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu toplam 2 bin 539 dakika sahada kaldı.

Denizlispor'un Veseli'nin yanı sıra Rusya'nın Krasnodar ekibinde görev yapan 22 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan'la da temasta olduğu ileri sürüldü.

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denizlispor empoli Frederic Veseli

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