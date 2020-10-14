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Denizlispor, Gençlerbirliği maçını Mert Güzenge yönetecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig’in 5.

Denizlispor, Gençlerbirliği maçını Mert Güzenge yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yukatel Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçını Mert Güzenge yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Yukatel Denizlispor’un, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Gökhan Barcın yapacak.

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