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Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabiano Leismann, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç katılmadı.

Adalesinde yırtık bulunan Özgür Çek'in ile Sakıb Aytaç'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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