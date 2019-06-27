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Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminde Trabzonspor'dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru'yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

Güçlü ve deneyimli bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetimin kanatlarda görev yapan Gökhan'a teklif götürdüğü öğrenildi. Gökhan'la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin Euro teklif sunulduğu iddia edildi.

Gökhan Töre'nin cevabını bekleyen kurmayların bu transferde istekli olduğu vurgulandı. Yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden futboldan uzak kalan tecrübeli futbolcu son 2 sezonda sadece 9 resmi maça çıkabildi. Leverkusen ve Chelsea'nin altyapısında yetişen Gökhan, Rusya'da Rubin Kazan, Almanya'da Hamburg, İngiltere'de West Ham United formalarını giyip A Milli Takım'da 26 kez görev yaptı.

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Yukatel Denizlispor gökhan töre Beşiktaş

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