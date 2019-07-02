Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdi. İldiz’e, teknik ekibe dahil olan Feyyaz Uçar, Kortan Aktürk ve Levent Kartop da eşlik etti. Antrenmana izinli olan futbolcular Tiago Lopes, Hugo Rodallega, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Adam Stackhowiak, Lanre Kehinde ve Keremcan Akyüz katılmadı. Yeşil-siyahlı ekip tesislerindeki ısınma çalışmalarının ardından 5 Temmuz’da Erzurum’da kampa girecek.
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