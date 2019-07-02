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Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Denizlispor ilk antrenmanını yaptı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdi. İldiz’e, teknik ekibe dahil olan Feyyaz Uçar, Kortan Aktürk ve Levent Kartop da eşlik etti. Antrenmana izinli olan futbolcular Tiago Lopes, Hugo Rodallega, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Adam Stackhowiak, Lanre Kehinde ve Keremcan Akyüz katılmadı. Yeşil-siyahlı ekip tesislerindeki ısınma çalışmalarının ardından 5 Temmuz’da Erzurum’da kampa girecek.

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Spor Toto Süper Lig denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri

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