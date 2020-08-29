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Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdiği Afyonkarahisar’da ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi.

Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdiği Afyonkarahisar’da ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı takım Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup oldu.
Denizlispor, Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarında ilk hazırlık maçına çıktı. Bugün Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde saat 17.30’da Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-2 mağlup oldu. Denizlispor karşılaşmaya, Cenk, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Özgür ve Mesanovic ilk 11’i ile başladı. Yeşil-siyahlı takım 32. dakikada Radoslaw Murawski gol attı. Maçın ikinci yarısında ise 86. dakikada Alihan Kalkan gol atarken, Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim 2 gol atarken 3’üncü golü ise Pawel Olkowski attı.
Denizlispor Kulübü 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Afyonkarahisar kampını sonlandıracak.

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