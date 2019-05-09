Denizlispor Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de 66 puanla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda son viraja giriyor. Yeşil-siyahlı ekip ligin 33. haftasında sahasında oynanacağı Karabükspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılması durumunda 9 yıl sonra Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.
Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte, sezonu kapatan Taha Can Velioğlu dışında tüm oyuncular çalışmalarına devam etti.
12 Mayıs Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.30’da başlayacak
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