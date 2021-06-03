Denizlispor Kulübü'ne transfer yasağı geldi

Spor Toto Süper Lig’de küme düşerek 1. Lig’e gelen Denizlispor'a, önceki yıllara dayalı borçları dolayısıyla transfer yasağı geldiği açıklandı.

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle kadroda bulunan birçok futbolcunun kulüpten ayrılmasıyla 8 oyuncusu kalan yeşil-siyahlı takımın yasağının kaldırılması için yaklaşık 10 milyon TL’ye ihtiyaç olduğu belirtildi.

Denizlispor'un gerçekleştireceği kongrenin ardından kulüp ile ilgili yapılabilecek durumların netleşeceği belli olacak.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

