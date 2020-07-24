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Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Denizlispor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Denizlispor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip bu maçtan alacağı tek puanla ligde kalmayı garantileyecek.
Süper Lig son haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan Denizlispor, Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve bazı yöneticiler izledi. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saati bekleyen Denizlispor’da eksik oyuncu ise bulunmuyor.
Öte yandan, ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, yarın akşam 21.00’da konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında alacağı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek.

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