Denizlispor Oğuz Çetin ile görüşüyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un başkanı Mustafa Üstek, görüştükleri teknik direktörler olduğunu ve konunun bugün yarın netliğe kavuşacağını söyledi. Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Osman Özköylü ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirterek, yeni teknik direktörün kısa sürede belirleneceğini aktardı. Özköylü'nün yaptığı açıklamanın son derece yanlış olduğunu savunan Üstek, bu sene imza atan herkesin imza anında paralarını aldığını anlatarak, "Bir de 'iki ayda tek kuruş almadık.' diyor. Biz sadece ağustos ayındaki ödememizi eylülde yaptık. Bir aylık gecikmemiz var. Bu hangi kulüpte yok? Yeni yönetim gelmiş anlatmışız, 'önümüzdeki hafta ödeme yapacağız' diyoruz. Sen gidip orada açıklama yapıyorsun." diye konuştu. "Görüştüğümüz hocalar var" Ümraniyespor maçının sonucu ne olursa olsun karşılaşmanın ardından teknik direktörü gönderme kararı aldıklarına değinen Üstek, şunları kaydetti: "Aslında geçen hafta açıklama yaptığı an göndermemiz gerekirdi. Takım üzerinde bir etkisi olmasın, Ümraniyespor maçında sıkıntı olmasın diye geciktik. Bugün kendisi ile görüştük. Bizden tazminat istemedi, fakat son kuruşuna kadar olan parasını bizden aldı ve imzayı attı. 440 bin liraya üç ay görev yaptı. Bu hakkı değildi. Her ne kadar böyle ayrılmış olsak da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında başarı dileriz."

Yeni teknik direktör konusunda yönetimin, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat'a yetki verdiğini bildiren Üstek, "Şu an görüştüğümüz hocalar var, bugün yarın hemen hemen netliğe kavuşur. Denizlispor'a gelmek isteyen onlarca hoca var. Biz 17 kulübün içinde sorunsuz kulüplerden biriyiz." şeklinde konuştu. Atilla: "Tüm şehirden özür diliyoruz" Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla da Özköylü'nün açıklamalarının hoş olmadığını belirterek, "Bu hafta yapılması planlanan ödeme ile ilk 8 haftada alacağının üçte birini almış durumda. Geride 26 hafta var. Bu neyin para hırsı? Hangi takım parasını günü gününe ödeyebiliyor? 'Karga mı besliyoruz' açıklamasını yaptığı gün sözleşmesini feshetmeliydik, bana göre burada hatalıyız ve tüm şehirden özür diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Takımın 4. sırada olması dolayısıyla Özköylü'nün kendisini başarılı gördüğünü ifade eden Atilla, "Geçen seneki kadromuz, Fatih Tekke ile ikinci yarı son derece iyi günler yaşamıştı. O kadronun üzerine çok iyi takviyeler yapılmasına rağmen kendisi puan ortalaması olarak Fatih Tekke hocamızın altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.