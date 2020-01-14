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  4. Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 14.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, geçen sezonu sakatlık yüzünden formasından uzak geçiren ve bu sezon sahalara geri dönen Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.

Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Basel maçında forma giymiş ve formasına kavuşmuştu.

(beIN Sports)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Denizlispor, Trabzonspor u sık kullanılanlara ekledi galiba :)
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