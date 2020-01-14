Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaştı

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Basel maçında forma giymiş ve formasına kavuşmuştu.
(beIN Sports)
Galatasaray'a transferde büyük şok!
Futbol kurallarında flaş değişiklik!
Nzonzi'nin 5. talibi ortaya çıktı
İşte Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu
Barcelona'dan inanılmaz gelir
Galatasaray'da ayrılık!
Mehmet Ekici'den müjdeli haber
Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşım
Ağaoğlu başarıya inanıyor
Fenerbahçe'nin istediği ismi açıkladı
Mehmet Akyüz, Adana Demirspor’da
Furkan Çil, Altınordu'da
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Okuyucu Yorumları 1 yorum