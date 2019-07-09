SPOR

Denizlispor'un Hadi Sacko transferinde pürüz çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı 25 yaşındaki Hadi Sacko transferinde pürüz çıktı.

Denizlispor'un Hadi Sacko transferinde pürüz çıktı

Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan yeşil-siyahlı ekip, Sacko'nun kulübü Leeds United ile orta yolu bulmak için mesai harcıyor. Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Sacko, Denizli ekibine gelmeye sıcak bakarken, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Leeds United'ın yüksek bir bonservis bedeli istemesi üzerine transfer çıkmaza girdi.

Teknik heyetin kadroda görmek istediği Malili sağ kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlıların, anlaşma yolu bulmaya çalıştığı belirtildi. Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Sacko'nun transferinde pürüzler olduğunu belirterek, sorunları ortadan kaldırmak için girişimlerine devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, Sedat Şahintürk transferi için Beşiktaş'la pazarlıkları sürdüren Denizlispor'un kiralık formülü yerine oyuncuyu bonservisiyle almak istediği öğrenildi.


PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Eski hakem hayatını kaybettiEski hakem hayatını kaybetti
Mustafa Yumlu, Denizlispor'daMustafa Yumlu, Denizlispor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denizlispor Hadi Sacko

En Çok Okunan Haberler

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Bomba iddia! Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Bomba iddia! Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!

Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep, Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı

Gazişehir'e Polonyalı bek

Denizlispor'un Hadi Sacko transferinde pürüz çıktı

Sacko transferinde pürüz çıktı

Eski hakem Etem Atasoy hayatını kaybetti

Eski hakem hayatını kaybetti

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

Hugo Rodallega: Benim işim gol atmak

Hugo Rodallega: Benim işim gol atmak

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı özel çocuğu sevindirdi

G.Saraylı taraftarlardan örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.