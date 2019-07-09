Denizlispor'un Hadi Sacko transferinde pürüz çıktı

Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan yeşil-siyahlı ekip, Sacko'nun kulübü Leeds United ile orta yolu bulmak için mesai harcıyor. Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Sacko, Denizli ekibine gelmeye sıcak bakarken, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Leeds United'ın yüksek bir bonservis bedeli istemesi üzerine transfer çıkmaza girdi.
Teknik heyetin kadroda görmek istediği Malili sağ kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlıların, anlaşma yolu bulmaya çalıştığı belirtildi. Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Sacko'nun transferinde pürüzler olduğunu belirterek, sorunları ortadan kaldırmak için girişimlerine devam ettiklerini kaydetti.
Öte yandan, Sedat Şahintürk transferi için Beşiktaş'la pazarlıkları sürdüren Denizlispor'un kiralık formülü yerine oyuncuyu bonservisiyle almak istediği öğrenildi.
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