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Denizlispor’a 17’lik orta saha

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Denizlispor, transfer çalışmalarını hızla gerçekleştirirken bir yeni transfer ise 17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.Yeşil-siyahlı takım 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Denizlispor’a 17’lik orta saha

Denizlispor, transfer çalışmalarını hızla gerçekleştirirken bir yeni transfer ise 17 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı takım 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı. 2003 yılında Bursa’da doğan ve 2019 yılında Fethiye İdman Yurdu’ndan Denizlispor’un altyapısına transfer olan Kıryolcu, geçtiğimiz sezon U17 takımında forma giydi. Sezon öncesi hazırlık kampında A takımı ile birlikte antrenmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kıryolcu, Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

“Yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum”
İmza töreninde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, “Muhammed Eren’in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil siyahlı formamız altında başarılar diliyorum” dedi.

Denizlispor’a 17’lik orta saha

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