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  4. Denizlispor'da 3 kadro dışı

Denizlispor'da 3 kadro dışı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanacak Yukatel Denizlispor'da futbolculardan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıld

Denizlispor'da 3 kadro dışı

Denizlispor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı. Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını belirtti. Fırat, yine talipleri olan Recep Niyaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili kendisiyle bir görüşme yapılacağını, kesin kararın futbolcuyla gerçekleştirilecek görüşmenin ardından netlik kazanacağını kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Yukatel Denizlispor Mehmet Akyüz Burak Çalık Oğuz Yılmaz

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