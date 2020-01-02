SPOR
  4. Denizlispor'da Rodallega kalacak

Denizlispor'da Rodallega kalacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Denizlispor'da Rodallega kalacak

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak" dedi.

Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, "Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak" diye konuştu.

Öte yandan Ege ekibi ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak.

(DHA)

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu: "Keçiörengücü’nün play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici"(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu: "Keçiörengücü’nün play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici"
(Özel haber) Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”(Özel haber) Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süper lig Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

'Yenge'den yürek hoplatan poz

'Yenge'den yürek hoplatan poz

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınordu’dan "1" numaralı fotoğraf

Altınordu’dan "1" numaralı fotoğraf

Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak

Anadolu Efes sahasında Khimki Moskova ile karşılaşacak

Antalyaspor 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü

Antalyaspor 42 sarı, 1 kırmızı kart gördü

Denizlispor'da Rodallega kalacak

Denizlispor'da Rodallega kalacak

(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu: "Keçiörengücü’nün play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici"

(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu: "Keçiörengücü’nün play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici"

(Özel haber) Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”

(Özel haber) Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.