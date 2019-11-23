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Denizlisporlu Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 23.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Denizlispor'un Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maçta hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Denizlisporlu Zeki Yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ligin 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürüldü.

Zeki Yavru’nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.

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Denizlispor zeki yavru Çaykur Rizespor

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