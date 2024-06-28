Denizyıldızı nasıl yazılır? Denizyıldızı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük sohbetlerde ya da yazılı iletişimlerde kendimizi ifade edebilmek adına pek çok kelime kullanılırız. Bu kullanılan kelimeleri hatalı yazdığımızda karşı tarafın anlamamasına neden olabiliriz. Kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve kullanmak, dilimize verdiğimiz değeri göstermenin en etkili yollarından biridir. Kelime yönünden zengin olan dilimizde birleşik sözcük sayısı epey fazladır. Denizyıldızı sözcüğü de bir birleşik kelimedir ve yazımında sıklıkla yazım hatası görülmektedir.

Denizyıldızı nasıl yazılır?

Denizyıldızı yazımı ile alakalı birçok kullanıcı sıklıkla hataya düşmektedir. Cümle içerisinde kullanılan sözcüklerin herhangi birinde imla hatası yapıldığında bu, tüm cümleyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu hataların düzeltilebilmesi için sözlük sitelerinden faydalanılması önemlidir. Bu noktada kelimelerin gerek yazımı gerekse söyleniş biçimi gerekse manaları hususunda en doğru bilgileri veren sitelerin başında Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük sitesi gelmektedir.

Resmî bir site olan bu sözlük sitesi aracılığıyla denizyıldızı kelimesinin yazım şeklinden manasına kadar her türlü bilgiye ulaşılabilir. Bu bağlamda denizyıldızı TDK’ye göre anlamı şöyledir:

(İsim/Hayvan Bilimi) Denizyıldızları familyasından, kayalıklar üzerinde hayatlarını sürdüren, yıldız şeklinde beş kolu olan, derisinde dikenler bulunan bir hayvan (Aster).

Denizyıldızı ayrı mı yazılır?

Denizyıldızı sözcüğü “deniz” ve “yıldızı” olmak üzere 2 sözcükten meydana gelmiş bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok kullanıcı bu sözcüğü yaygın olarak “deniz yıldızı” şeklinde ayrı olarak yazmaktadır.

Birleşik kelime grubuna giren sözcüklerin kimisi bitişik, kimisi ayrı yazıldığından karşımıza denizyıldızı bitişik mi yazılır konusu çıkabilmektedir. Türk Dil Kurumunun resmî ve güncel TDK sözlükleri sitesinde bulunan bilgilere göre bu sözcüğün doğru kullanımı her daim “denizyıldızı” şeklinde bitişik olmalıdır. Buna göre denizyıldızı doğru yazılışı şu şekildedir:

Denizyıldızı (doğru kullanım)

Deniz yıldızı (yanlış kullanım)





