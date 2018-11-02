Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Cleveland Cavaliers'ı 110-91 yenen Denver Nuggets son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 29 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 110-91 yenildi. 8 maçta 7 galibiyet alan Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yaparken, Cavaliers bu sezon 7. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takımda Juan Hernangomez 23, Paul Millsap 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Jordan Clarkson 17 sayıyla en skorer isim oldu.
Bucks'ı Celtics durdurdu
Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'e 117-113 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Celtics'te Kyrie Irving 28 sayı, 3 ribaunt, 7 asistlik performans sergilerken, Al Horford ve Gordon Hayward, 18'er sayıyla oynadı. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova mücadeleyi 8 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-111
Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 91-110
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 122-113
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-146
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-113
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 132-119
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