SPOR

Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

NBA HABERLERİ  | 02.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers'ı 110-91 yenen Denver Nuggets son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Cleveland Cavaliers'ı 110-91 yenen Denver Nuggets son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı. NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 29 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 110-91 yenildi. 8 maçta 7 galibiyet alan Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yaparken, Cavaliers bu sezon 7. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takımda Juan Hernangomez 23, Paul Millsap 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Jordan Clarkson 17 sayıyla en skorer isim oldu.

Bucks'ı Celtics durdurdu

Sezona 7'de 7 yaparak başlayan Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'e 117-113 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Celtics'te Kyrie Irving 28 sayı, 3 ribaunt, 7 asistlik performans sergilerken, Al Horford ve Gordon Hayward, 18'er sayıyla oynadı. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova mücadeleyi 8 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 91-110

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 122-113

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-146

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-113

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 132-119

PARTNER53'lük yıldız ninja oldu!53'lük yıldız ninja oldu!
Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözlerLebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler
Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdıDerrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA denver nuggets cleveland cavaliers

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Beşiktaş Mousa Dembele'yi gündemine aldı

Beşiktaş Mousa Dembele'yi gündemine aldı

Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i

Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Denve Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler

Lebron James'ten Cedi Osman'a övgü dolu sözler

Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Derrick Rose 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

Cedi 20 sayı attı, Cavaliers galibiyetle tanıştı

Klay Thompson NBA tarihine geçti

Klay Thompson NBA tarihine geçti

Stephen Curry, NBA'de bir rekora daha imza attı

Stephen Curry, NBA'de bir rekora daha imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.