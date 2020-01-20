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  4. Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115 (Nikola Jokic 30 sayı attı)

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115 (Nikola Jokic 30 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

NBA'de Indiana Pacers, Denver Nuggets'ı 115-107 yendi. Denver'da takımın yıldız ismi Nikola Jokic'in 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115 (Nikola Jokic 30 sayı attı)

NBA'de Indiana Pacers deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-107 yendi. Pacers, 28. galibiyetini Nuggets'ı 8 sayı farkla yenerek aldı.

Nuggets'ta 30 sayı ve 10 ribauntla oynayan Sırp pivot Nikola Jokic en skorer oyuncu oldu. Indiana Pacers'ta Domantas Sabonis, T. J. Warren ve Malcolm Brogdon karşılaşmayı 22'şer sayıyla tamamladı.

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-115
San Antonio Spurs-Miami Heat: 107-102

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Amerikan Basketbol Ligi denver nuggets indiana pacers NBA Nikola Jokic

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