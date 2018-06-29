SPOR

Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

Dinamo Kiev, Beşiktaş'tan kaleci Denys Boyko ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Beşiktaş, 3 milyon 300 bin Euro'ya transfer ettiği Boyko'yu bedelsiz olarak Dinamo Kiev'e verdi.

Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro Kulübü'nden 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Boyko, ülkesi Ukrayna'ya geri döndü.

Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig ve 2 kupa mücadelesine çıkan Boyko, İspanya LaLiga ekiplerinden Malaga ve Dinamo Kiev'de kiralık olarak forma giydi. Boyko geçen sezon devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Dinamo Kiev'de 18 maça çıktı ve15 golü kalesinde gördü.


PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Metin Albayrak'tan Talisca, Negredo, Love, Oğuzhan ve Larin sözleri!Metin Albayrak'tan Talisca, Negredo, Love, Oğuzhan ve Larin sözleri!
Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecekAboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş denys boyko dinamo kiev

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Beşiktaş'a transferde dev çalım!

Beşiktaş'a transferde dev çalım!

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

16 yaşında dünya devine imza attı!

16 yaşında dünya devine imza attı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 7 yorum
8taşa pis girdi kazık yine
lan daha taksidi bitmemiş
bu takım batmaya mecmur çemi alır beşe fiko sata beleşe
flaş mı Allah kurtardı kardeş ya bir türlü istenileni veremedi
20 trilyona ev alıyosun uçak alıyosun sonra diyon ki birine al senin olsun. Bu mantıkla giden kulupler kar edip büyük takım olabilir mi?
gider orda panter gibi kaleci olur. 8taş ta geri alır. hahahahahahhahahahaahahahaha
orda panter gibi kaleci olur. 8taş ta gider geri alır ?????? ?'? ?'? ?%?
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın istediği Michael Lang, Mönchengladbach

Beşiktaş'ın istediği Michael Lang, Mönchengladbach

Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!

Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!

Metin Albayrak'tan Talisca, Negredo, Love, Oğuzhan ve Larin sözleri!

Metin Albayrak'tan Talisca, Negredo, Love, Oğuzhan ve Larin sözleri!

Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek

Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Ryan Babel için 8 milyon Euro istedi

Beşiktaş, Ryan Babel için 8 milyon Euro istedi

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

Serdar Gürler: Bırakın Beşiktaş'a gideyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.