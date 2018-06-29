Denys Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu!

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği kaleci Denys Boyko, Dinamo Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro Kulübü'nden 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Boyko, ülkesi Ukrayna'ya geri döndü.
Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig ve 2 kupa mücadelesine çıkan Boyko, İspanya LaLiga ekiplerinden Malaga ve Dinamo Kiev'de kiralık olarak forma giydi. Boyko geçen sezon devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Dinamo Kiev'de 18 maça çıktı ve15 golü kalesinde gördü.
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