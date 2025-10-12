SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Depay'dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya'yı farklı geçti!

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Finlandiya'yı konuk etti. Memphis Depay'ın yıldızlaştığı maçta Hollanda, rakibini 4-0'lık skorla devirdi. Depay, attığı gol ve yaptığı asistlerle geceye damgasını vurdu.

Depay'dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya'yı farklı geçti!
Burak Kavuncu

Memphis Depay'ın asist ve gol şovuyla Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti. Depay, milli takım tarihinde en çok asist yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Depay dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya yı farklı geçti! 1

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldiği maçta adeta şov yaptı. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada Hollanda, rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maça damgasını vuran isim ise Memphis Depay oldu. Yıldız oyuncu, sadece bir gol atmakla kalmadı, aynı zamanda yaptığı iki asistle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Maçın henüz 8. dakikasında ve 17. dakikasında Depay'ın asistleriyle goller bulan Hollanda, erken bir avantaj yakaladı. 38. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Depay, skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarıyı Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlanmasını sağladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hollanda, bir gol daha bularak skoru 4-0'a taşıdı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOLLERİ VE ASİSTLERİYLE HOLLANDA TARİHİNE GEÇTİ!

Depay dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya yı farklı geçti! 2

Ancak bu maç, sadece Hollanda'nın galibiyetiyle değil, aynı zamanda Memphis Depay'ın tarihi performansıyla da akıllarda kalacak. Yıldız oyuncu, bu maçta attığı gol ve yaptığı asistlerle yeni bir rekora imza attı. Depay, milli takım kariyerindeki toplam gol sayısını 54 yaparak en çok gol atan futbolcu olurken, asist sayısını 35'e yükseltti ve Hollanda Milli Takımı tarihinde en çok asist yapan oyuncu unvanını ele geçirdi. Depay, bu başarılarıyla Hollanda futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Depay'ın performansı, Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki umutlarını da artırdı. Grupta iddialı bir konumda bulunan Hollanda, bu galibiyetle liderlik yarışında önemli bir adım attı. Teknik direktör ve takım arkadaşları da maç sonrasında Depay'ın performansını övgüyle bahsetti.

Depay dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya yı farklı geçti! 3

Hollanda'nın Finlandiya karşısındaki bu farklı galibiyeti, takımın hücum gücünü ve Depay'ın liderlik vasıflarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna emin adımlarla devam eden Hollanda, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatıyor.

Depay dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya yı farklı geçti! 4

Memphis Depay'ın rekorlar kırdığı ve Hollanda'nın farklı galibiyet elde ettiği bu maç, Hollanda futbolu için önemli bir dönüm noktası olabilir. Depay'ın liderliğindeki Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda da iddialı bir performans sergilemeye aday görünüyor. Takımın performansı, önümüzdeki maçlarda da yakından takip edilecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, kornerden gol attı! Yeşil sahalarda ender görülen anlardan...Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, kornerden gol attı! Yeşil sahalarda ender görülen anlardan...
Peri masalı sürüyor! Faroe Adaları'ndan büyük sürprizPeri masalı sürüyor! Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Finlandiya Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.