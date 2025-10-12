Depay'dan rekorlar gecesi: Hollanda, Finlandiya'yı farklı geçti!

Memphis Depay'ın asist ve gol şovuyla Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya'yı 4-0 mağlup etti. Depay, milli takım tarihinde en çok asist yapan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldiği maçta adeta şov yaptı. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada Hollanda, rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maça damgasını vuran isim ise Memphis Depay oldu. Yıldız oyuncu, sadece bir gol atmakla kalmadı, aynı zamanda yaptığı iki asistle de takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Maçın henüz 8. dakikasında ve 17. dakikasında Depay'ın asistleriyle goller bulan Hollanda, erken bir avantaj yakaladı. 38. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Depay, skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarıyı Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlanmasını sağladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hollanda, bir gol daha bularak skoru 4-0'a taşıdı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOLLERİ VE ASİSTLERİYLE HOLLANDA TARİHİNE GEÇTİ!

Ancak bu maç, sadece Hollanda'nın galibiyetiyle değil, aynı zamanda Memphis Depay'ın tarihi performansıyla da akıllarda kalacak. Yıldız oyuncu, bu maçta attığı gol ve yaptığı asistlerle yeni bir rekora imza attı. Depay, milli takım kariyerindeki toplam gol sayısını 54 yaparak en çok gol atan futbolcu olurken, asist sayısını 35'e yükseltti ve Hollanda Milli Takımı tarihinde en çok asist yapan oyuncu unvanını ele geçirdi. Depay, bu başarılarıyla Hollanda futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Depay'ın performansı, Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki umutlarını da artırdı. Grupta iddialı bir konumda bulunan Hollanda, bu galibiyetle liderlik yarışında önemli bir adım attı. Teknik direktör ve takım arkadaşları da maç sonrasında Depay'ın performansını övgüyle bahsetti.

Hollanda'nın Finlandiya karşısındaki bu farklı galibiyeti, takımın hücum gücünü ve Depay'ın liderlik vasıflarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna emin adımlarla devam eden Hollanda, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşatıyor.

Memphis Depay'ın rekorlar kırdığı ve Hollanda'nın farklı galibiyet elde ettiği bu maç, Hollanda futbolu için önemli bir dönüm noktası olabilir. Depay'ın liderliğindeki Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda da iddialı bir performans sergilemeye aday görünüyor. Takımın performansı, önümüzdeki maçlarda da yakından takip edilecek.