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Deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray berabere kalırsa maç uzuyor mu?

17.03.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasman golü kuralının uygulanıp uygulanmayacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İlk kez 1965'te UEFA tarafından kullanılan bu kural geçen sene de kullanıldı. Peki Deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray berabere kalırsa maç uzuyor mu?

Deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray berabere kalırsa maç uzuyor mu?

Futbol ve diğer sporlarda çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan yönteme deplasman golü kuralı deniyor. Deplasman golü kuralının kalkıp kalkmadığı araştırılıyor. Galatasaray Barcelona maçıyla, deplasman golü kuralının kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmaya başlandı.

Deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray berabere kalırsa maç uzuyor mu?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı uygulamasında iki maçın toplamında sonuçlar eşit gelirse maçı, deplasmanda daha fazla gol atan takım alır. Bu kural genellikle ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda görülür. Birçok turnuvada bu kural, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır. Ayrıca eğer eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılır. Kurallar zaman zaman değişir. Deplasman golü kimi zaman ikinci ayak sonunda uygulanabilir. Bazen ise uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanır.

Deplasman golü kuralı kalktı mı? Galatasaray berabere kalırsa maç uzuyor mu?

GALATASARAY BERABERE KALIRSA MAÇ UZUYOR MU?

Deplasman golü kuralı 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle Galatasaray- Barcelona maçında böyle bir uygulama olmayacak.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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