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Deplasmanda seyirci yasağı kaldırıldı mı? TFF açıkladı! Süper Lig'de deplasmanda seyirci yasağı ne zaman kalkıyor?

30.06.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasmanda seyirci yasağının kalkıp kalkmadığı ve ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına ve Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Peki deplasmanda seyirci yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkıyor? İşte merak edilenler...

Deplasmanda seyirci yasağı kaldırıldı mı? TFF açıkladı! Süper Lig'de deplasmanda seyirci yasağı ne zaman kalkıyor?

Son dönemde deplasmanda seyirci yasağının kalkıp kalkmayacağı merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki seyirci yasağı kalktı mı?

DEPLASMANDA SEYİRCİ YASAĞI KALDIRILDI MI?

TFF'de yeni sezonda Rezerv Lig kurulması ve Süper Lig'de taraftarlara yönelik deplasman yasağının kaldırılması kararı yer aldı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından 2022-2023 futbol sezonunda Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla, Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.
Sezon içerisinde, kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir."

Deplasman yasağı açıklaması futbolseverler tarafından merak edildi. TFF, 2022-2023 sezonuyla beraber Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıklayarak konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve Spor Güvenlik Kurullarının uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir."

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