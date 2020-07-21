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Deportivo La Coruna 3. lige düştü

İSPANYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bir dönem İspanyol futboluna damga vuran Deportivo La Coruna, üçüncü kümeye düştü.

Deportivo La Coruna 3. lige düştü

1999-2000 sezonunda La Liga şampiyonu olan, 2000'li yılların başında İspanyol futboluna damga vuran Deportivo La Coruna için bir devir daha kapandı.

Son yıllarda eski günlerini mumla arayan Galiçya ekibi, 2017-18 sezonunda La Liga'dan 2. Lig'e düşmüştü. Deportivo, bu sezon da 2. Lig'e veda etti. Mavi-beyazlılar gelecek sezon üçüncü kümede mücadele edecek.

Deportivo'nun kümede kalması için ligin son maçında Fuenlabrada'yı yenip rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyordu. Ancak pozitif çıkan corona virüs testleri nedeniyle Deportivo'nun maçı ertelendi. Diğer maçlarda alınan sonuçların ardından Deportivo, ligin son maçını oynamadan küme düştü.

Daha önce iki sezon Deportivo forması giyen Emre Çolak, Ocak ayında ikinci kez mavi-beyazlı ekibe transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol attı. Emre Çolak'ın Deportivo'daki sözleşmesi de sona erdi. (NTVSpor)

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