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Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

06.02.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine dönemeyen vatandaşların il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde vatandaşların yanında olacaklarını belirten Erbaş, "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." bilgisini paylaştı.

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