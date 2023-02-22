Deprem bölgesi Hatay'dan paylaşım yapan Fulya Öztürk: "Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş"

Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği günden itibaren bölgeden yayın yapan sunucu Fulya Öztürk daha önceki zamanlarda görev aldığı Hatay'dan paylaşım yaptı.

"CANIM ÇOK AĞRIYOR VE İÇİM KANIYOR"

Sunucu ve muhabir Fulya Öztürk, 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı deprem bölgesinden canlı yayın yapıyor.

Daha önce Suriye harekatlarında aylarca kaldığı Hatay'dan paylaşım yapan Öztürk, "Canım ağrıyor ve içim kanıyor." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"BİRİKTİRDİĞİM BÜTÜN ANILARIM GİTMİŞ"

Fulya Öztürk yaptığı paylaşımında "Suriye harekatlarında aylarca kaldığım Hatay... Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş. Antakya yok olmuş. Yara çok büyük, yara açık. Canım ağrıyor ve içim kanıyor." sözlerine yer verdi.



