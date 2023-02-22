MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesi Hatay'dan paylaşım yapan Fulya Öztürk: "Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş"

Deprem bölgesi Hatay'dan paylaşım yapan Fulya Öztürk: "Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş"

22.02.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Fulya Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetin ilk gününden bu yana yayın yaparak anbean olayları aktarıyor. Sosyal medya hesabında deprem bölgesi Hatay'dan bir paylaşım yapan Öztürk, "Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş" sözleriyle yürekleri burktu.

Deprem bölgesi Hatay'dan paylaşım yapan Fulya Öztürk: "Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş"

Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği günden itibaren bölgeden yayın yapan sunucu Fulya Öztürk daha önceki zamanlarda görev aldığı Hatay'dan paylaşım yaptı.

"CANIM ÇOK AĞRIYOR VE İÇİM KANIYOR"

Sunucu ve muhabir Fulya Öztürk, 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı deprem bölgesinden canlı yayın yapıyor.

Daha önce Suriye harekatlarında aylarca kaldığı Hatay'dan paylaşım yapan Öztürk, "Canım ağrıyor ve içim kanıyor." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Fpkz-AJWYAEJL6L

"BİRİKTİRDİĞİM BÜTÜN ANILARIM GİTMİŞ"

Fulya Öztürk yaptığı paylaşımında "Suriye harekatlarında aylarca kaldığım Hatay... Biriktirdiğim bütün anılarım gitmiş. Antakya yok olmuş. Yara çok büyük, yara açık. Canım ağrıyor ve içim kanıyor." sözlerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme tartışmalarına isyan etti! "Sanatçıları anlamıyorum"Normalleşme tartışmalarına isyan etti! "Sanatçıları anlamıyorum"
Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."
Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı! Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Fulya Öztürk sosyal medya gününde

En Çok Okunan Haberler

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Bir ilde vatandaşlar paniğe kapıldı, evlerine giremiyorlar! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

Bir ilde vatandaşlar paniğe kapıldı, evlerine giremiyorlar! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'

O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'

Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler!

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.