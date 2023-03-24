YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti

Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti

24.03.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsılan ve büyük hasar alan Malatya’dan ayrılan vatandaşlar, Türk Hava Yolları’nın uçağı geç kalınca duruma tepki gösterdi.

Deprem bölgesinde THY uçağı geç kalınca, yolcular isyan etti

THY yetkilileri de açıklama yapmayınca yolcular ile havalimanı çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Olay, 23 Mart akşamı Malatya Havalimanı’nda gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan kentten ayrılan depremzedeler Türk Hava Yolları’nın 21.10 İstanbul seferi için bilet aldı. Ancak bir saat geçmesine rağmen uçağa alınmayan, hiçbir açıklama yapılmayan yolcular, salonda beklerken Türk Hava Yolları’nın yetkililerini çağırdı. Havalimanı görevlileri ile yetkilileri telsizle anons etmesine rağmen, hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kendilerine bir açıklama yapılmasını isteyen yolcular, “Yetkiliniz gelsin. Bu kadar insana bir açıklama yapılsın. Bu nedir? İşimiz gücümüz var?” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisinin artması üzerine kapılar açıldı. Uçağa bir saat geç binen yolcular, 00.00’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremi yaşayan özel çocuklar ata bindi, sevinçleri renkli görüntülere sahne olduDepremi yaşayan özel çocuklar ata bindi, sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu
Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındıKocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Tarsus’ta 25 koyun telef olduTarsus’ta 25 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:44
İkindi
16:11
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.