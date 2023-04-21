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Deprem bölgesindeki 3 ilde bayram namazı kılındı

21.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya ve Kilis'te bayram namazı kılındı.

Deprem bölgesindeki 3 ilde bayram namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki afetzedeler, Fatih Millet Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Caminin dolması üzerine avluda da saf tutan cemaat, okunan dualara eşlik etti, namaz sonrası bayramlaştı.

KİLİS

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cami imamı namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

MALATYA

Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Ahmediye Camisi'nde vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Cami imamı namaz öncesi vaaz verdi, tekbir ve duaların edildiği namazın ardından vatandaşlar, bayramlaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Bu süreci birlik içerisinde atlatmaya çalıştıklarını anlatan Çınar, "Biz, 'Allah'tan gelen başımız üstüne' diyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kötü günlerin geride kaldığı, daha büyük felaketlerinden Rabb'imizin bizi esirgediği, insanlığın huzura, mutluluğa, barışa, afetlerden uzak günlere kavuştuğu güzel, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Bütün depremzede ailelerimizin bayramını tebrik ediyorum."

Darende ilçesinde bayram namazı "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli türbesinin yer aldığı külliye içerisindeki camide kılındı.

Namazın ardından camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar tekbir ve salavatlarla ziyaret etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı programda, Darende Koordinatörü olarak ilçeye gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu da vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

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