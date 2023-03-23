YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı

Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı

23.03.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı.

Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk sahur yapıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar ilk sahuru konteyner kentte yaptı.

İlçenin muhtelif yerlerindeki bazı yardım dernekleri ise vatandaşlara ve görevlilere sıcak çorba ikram etti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, Sincan Belediyesi Adıyaman Aşevi'ne gelen depremzede vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Zeynep Tuana Doğaner de geçen Ramazan ayına göre daha değişik sahur yaptığını kaydederek, "Daha farklı ama herkes burada, dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim. Geçen sene evdeydik ama bu sene burada çadırın altındayız. İlk sahurum, güzel geçti inşallah diğerleri de daha güzel ve daha kolay geçer." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheliye işlem yapıldıGaziantep’te kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheliye işlem yapıldı
Mersin Uluslararası Limanının genel müdürü Ajay Kumar Singh olduMersin Uluslararası Limanının genel müdürü Ajay Kumar Singh oldu
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulunduAntalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
İslahiye Nurdağı Sahur

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:42
İkindi
16:09
Akşam
18:51
Yatsı
20:06
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Çöl adeta denize döndü! Şoke eden görüntüler...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.