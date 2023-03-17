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Deprem bölgesindeki evcil hayvanları çadırda tedavi ediyor

17.03.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için İzmir'den deprem bölgesine gönüllü gelen veteriner hekim Emir Celal Çolak, çalışmaların sona ermesinin ardından İskenderun'da bir çadırda kurulan klinikte, evcil hayvanların yaralarına merhem oluyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde özel kliniği bulunan veteriner hekim Emir Celal Çolak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde çadırda kurulan klinikte, evcil hayvanların tedavi ve bakımlarını ücretsiz gerçekleştiriyor.

AFAD gönüllüsü Çolak, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye geldi.

İlk olarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Çolak, daha sonra İskenderun'a geçti.

Çolak, burada bir çadırda oluşturulan klinikte, deprem bölgesindeki yaralı ya da hasta hayvanların cerrahi müdahalelerini de içeren tedavilerini ücretsiz yapıyor.

Çolak, kedi ve köpeklere mama desteğinde de bulunuyor.

Emir Celal Çolak, AA muhabirine, afetzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak üzere gönüllü olarak deprem bölgesine geldiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yardım dağıtımı ve aşevi kurulumu faaliyetlerine de destek olduğunu ifade eden Çolak, daha sonra İskenderun'a gelerek sahra veteriner kliniği açtıklarını dile getirdi.

"İLK GÜNDEN BU YANA CİDDİ BİR YOĞUNLUĞUMUZ VAR"

Burada bakım ve tedaviye ihtiyacı olan çok sayıda evcil hayvanın bulunduğunu belirten Çolak, şunları kaydetti:

"İlk günden bu yana ciddi bir yoğunluğumuz var. Bölgede bütün canlarımıza hizmet etmeye, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hasta hayvanlar olarak gün bazında ortalama 60-70 hayvana bakarken, son birkaç gündür bu sayı 100-120'ye çıktı. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda mama desteği desteği de sağlıyoruz. Yoğun olarak dış paraziter hastalıklar söz konusu. Kene salgını yoğun şekilde var. Kenelere istinaden bir mücadelemiz var. Alan temizliğiyle ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz."

İki aylık köpeğini tedavi için getiren Enver Kışlalı ise depremde evlerinin yıkıldığını ve annesinin de burada hayatını kaybettiğini söyledi.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak kısa sürede toparlanacaklarına inandığını vurgulayan Kışlalı, "Köpeğimi getirdim. Ufak bir yarası vardı. Pansumanını yaptırdık. Sağ olsunlar burada geçici bir klinik kurdular, her yer kapalı, bu anlamda çok iyi oldu." dedi.

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İskenderun Hatay kedi köpek veteriner

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