YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Deprem bölgesine 10 tır duş ve tuvalet Manisa’dan uğurlandı

Deprem bölgesine 10 tır duş ve tuvalet Manisa’dan uğurlandı

20.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da küçük sanayi esnafı tarafından dayanışma içerisinde üretilen duş ve tuvaletler tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesine 10 tır duş ve tuvalet Manisa’dan uğurlandı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek hem üretilen duş ve tuvaletleri inceledi, hem de esnaftan bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, deprem sonrası yaraların sarılması için düzenlenen yardımlar da devam ediyor. Manisa’da Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Manisa Valiliği, Yunusemre Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde kendi aralarında yaptıkları organizasyonla depremzedeler için duş ve tuvalet kabini üretti. Farklı meslek gruplarının bir araya geldiği duş ve tuvalet üretimine, Manisa’daki meslek liseleri öğretmenleri ve öğrencileri de gönüllü olarak destek verdi. Depremin ilk anından bu yana üretilen 111 adet duş ve tuvalet, içlerine elektrikli şofbenleri de montajlanarak 10 tıra yüklendi. 10 tır, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin eskortunda konvoy olarak deprem bölgesine yola çıktı.

Malzeme ve iş gücü teminiyle beraber üretimin devam edeceğini söyleyen esnaftan Hüseyin Kumrucular, "Çoğunlukla Malatya bölgesine duş ve tuvalet gönderiyoruz. İçlerinde elektrikli şofbenleriyle birlikte ürettik. Okullarda üretilen sobalarla beraber su malzemeleriyle birlikte 10 tır gönderiyoruz. Toplamda 111 tane duş ve tuvalet olarak sevkiyatımız gerçekleşmiş olacak. Malzeme temininde de bir sıkıntı yaşamazsak Manisa Valiliği organizasyonunda üretimimiz devam edecek. Şu anda deprem bölgesine çok fazla malzeme gittiğinden onları da değerlendirerek üretim devam edecek" dedi.

VALİ KARADENİZ SEVKİYATI YERİNDE İNCELEDİ

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek hem üretilen duş ve tuvaletleri inceledi, hem de esnaftan bilgi aldı. Sevkiyatı yerinde takip eden Vali Karadeniz, esnafın gösterdiği dayanışmaya da teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılarDüğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar
İzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldıİzmir'de ağırlanan depremzedeler için market açıldı
911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:49
Öğle
13:29
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:16
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.