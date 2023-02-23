Deprem nedeniyle ligden çekilmişlerdi! TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor için flaş hamle...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binaların ardından 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiası da depremden yoğun şekilde etkilenmişti. Felaketin en çok sarstığı iller arasında bulunan Gaziantep ve Hatay da yer alıyordu.
İki şehrin Spor Toto Süper Lig'de bulunan takımları Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, sezonun geri kalanında mücadele etmeme kararı almış ve TFF de bu talebe onay vermişti.
Federasyon, iki kulübün de oynanacak maçlarda hükmen mağlup sayılacağını ancak gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de kalacağını açıklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, Gaziantep ve Hatayspor'a ligden çekilmelerine rağmen kalan haftaların tamamında ‘beraberlik bonusu’ verecek.