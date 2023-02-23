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Deprem nedeniyle ligden çekilmişlerdi! TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor için flaş hamle...

23.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden en çok etkilenen iller arasında Gaziantep ve Hatay da yer alıyordu. Bu şehirlerin takımları Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, yaşanan felaket sonrasında ligden çekilme kararı almış ve TFF bu talebi onaylamıştı. Gelecek sezon yine Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan iki takım için federasyondan flaş bir hamle daha geldi. İşte detaylar...

Deprem nedeniyle ligden çekilmişlerdi! TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor için flaş hamle...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binaların ardından 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiası da depremden yoğun şekilde etkilenmişti. Felaketin en çok sarstığı iller arasında bulunan Gaziantep ve Hatay da yer alıyordu.

LİGDEN ÇEKİLMİŞLERDİ

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İki şehrin Spor Toto Süper Lig'de bulunan takımları Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, sezonun geri kalanında mücadele etmeme kararı almış ve TFF de bu talebe onay vermişti.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLAR AMA...

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Federasyon, iki kulübün de oynanacak maçlarda hükmen mağlup sayılacağını ancak gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de kalacağını açıklamıştı.

FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle daha geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, Gaziantep ve Hatayspor'a ligden çekilmelerine rağmen kalan haftaların tamamında ‘beraberlik bonusu’ verecek.

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