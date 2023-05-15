YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Deprem nedeniyle tepe çökünce manzarası değişen iki köy görüntülendi

Deprem nedeniyle tepe çökünce manzarası değişen iki köy görüntülendi

15.05.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı, aralarındaki tepenin bir bölümünün deprem nedeniyle çökmesiyle manzarası değişen komşu köyler Öğütlü ve Boyundere görüntülendi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesi, 15 Mart'ta yaşanan selde de zarar gördü.

Depremler ve selin ardından, ilçeye bağlı 200 haneli Öğütlü ve 234 haneli Boyundere köylerinin arasında bulunan ve yarıklar oluşan tepenin zemininde çökmeler meydana geldi.

Komşu iki köyün manzarası, tepenin çökmesiyle değişti. Önceden birbirinin görüş açısında olmayan iki köyde yaşayanlar, diğer yerleşim birimini köylerinden görmeye başladı.

Öğütlü Köyü Muhtarı Arif Gürbüz, AA muhabirine, aralarında tepe olduğu için daha önce köylerinden Boyundere'yi göremediklerini söyledi. Gürbüz, aradaki tepenin çökmesiyle manzaralarının değiştiğini, artık karşıdaki köyü görebildiklerini anlattı.

Köy sakinlerinden Abuzer Tufan ise depremden önce uzaktan bakınca Boyundere köyünün ışıklarını dahi göremediklerini ifade etti.

Tepenin çökmesiyle evinin balkonundan ışıkları görmeye başladığını belirten Tufan, "Yanımdakilere sordum, 'Boyundere önceden hiç görünmüyordu, şimdi görünüyor, siz de farkında mısınız?' dedim. Onlar da farkına vardıklarını söylediler. Köyümüzün 'Yamaç Tepeleri' dediğimiz eski bağları çökmüş, o yüzden görmeye başlamışız. Şimdi net görüyoruz, eskiden hiç göremiyorduk." dedi.

Haydar Özmen de afetten sonra Boyundere köyünü ve Tut ilçesindeki tüm evlerin ışıklarını görebildiklerini dile getirerek, "Küçük kıyamet yaşadık. Eskiden sadece üst tarafta ışıkların beyazladığını görüyorduk ama akşam olunca şu anda Tut ilçe merkezinin ışıklarını tamamen görüyoruz. Boyundere'nin sadece vericisiyle minarenin ucu görünüyordu, şu anda komple görüyoruz. Fay hattı Çekirge Dağı dediğimiz bu dağın etrafından geçiyormuş. Eskiden köyün bağlarının bulunduğu tepe çökmüş." ifadelerini kullandı.

Köyde çiftçilikle uğraşan 39 yaşındaki Mehmet Korkut, "Deprem sonrasında tepede yarıklar ve çökmeler meydana gelmiş. Tepede köyümüzden çok sayıda kişiye ait Antep fıstığı bahçeleri var. Köylüler, tarlalarındaki yarıkları iş makineleriyle düzelterek eski haline getirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siyasi partilerin bayraklarını söken iki şahıs yakalandıSiyasi partilerin bayraklarını söken iki şahıs yakalandı
Tekkeköylü öğrenciler zeka şampiyonasında finallerdeTekkeköylü öğrenciler zeka şampiyonasında finallerde
Üniversite öğrencileri, deprem bölgesindeki anneleri ziyaret ettiÜniversite öğrencileri, deprem bölgesindeki anneleri ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
deprem köy

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:11
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:36
Yatsı
21:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazartesi

Eylül eczanesi
Merkez
Sağlık eczanesi
Merkez
Yücel eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Besni
Önder eczanesi
Golbasi
Akel eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.