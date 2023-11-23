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Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı

23.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Hatay’da asrın felaketinde hayatını kaybeden öğretmenler, Hassa’da meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı.

Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı

Asrın felaketinde Hatay’ın Hassa ilçesinde 9 öğretmen hayatını kaybetmişti. Hassa ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde meslektaşları unutmadı. Öğretmenler, mezarları ziyaret ederek meslek taşlarının mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyarette Kur’an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirdi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, meslektaşlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerde ilçemizde de 9 öğretmenimiz vefat ettiler ve şehit oldular. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mezarlarını ziyarete geldik. İnşallah bizler de şehit öğretmenlerimizin anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Depremde vefat eden arkadaşlarımıza Rabb’imden rahmet ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Yerleri kesinlikle doldurulamıyor” dedi.

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