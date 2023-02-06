YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Deprem Sivas’ta hasara neden oldu

Deprem Sivas’ta hasara neden oldu

06.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Sivas’ta hasara neden oldu. Elbistan depreminin hissedildiği Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu.

Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu. Sivas’ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi. Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’ta 482 köy yolu ulaşıma kapandıSivas’ta 482 köy yolu ulaşıma kapandı
Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladıUşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
deprem

Sivas Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:51
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:24
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.