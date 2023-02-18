SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Deprem sonrası hayatını kaybeden Christian Atsu için kahreden detay ortaya çıktı! O golü atmasa gidiyormuş...

Deprem sonrası hayatını kaybeden Christian Atsu için kahreden detay ortaya çıktı! O golü atmasa gidiyormuş...

18.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden en çok etkilenen il olan Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ganalı futbolcu ile ilgili ortaya çıkan detay ise herkesi adeta kahretti. 31 yaşında hayata gözlerini yuman Atsu'nun, transfer olmaktan son anda vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Deprem sonrası hayatını kaybeden Christian Atsu için kahreden detay ortaya çıktı! O golü atmasa gidiyormuş...

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da kariyerini sürdüren futbolcu Christian Atsu ise Rönesans Rezidans'ın enkazında kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları günlerdir devam eden enkazda bulunan Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Gelen acı haber sonrası spor camiası yasa boğulurken, Atsu hakkında ortaya çıkan detay herkesi adeta kahretti.

ch1

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, 31 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de oynanan son maç olan Kasımpaşa'ya karşı sahaya çıkmadan önce ayrılmak istediğini ve Volkan Demirel'in bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

İlek, Atsu'nun galibiyeti getiren golü sonrasında takımdan ayrılmaktan vazgeçtiğini ve en mutlu gününde depreme yakalandığını ifade etti.

İşte Fatih İlek'in Radyospor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

"MAÇTAN ÖNCE 'AYRILABİLİR MİYİM?' DEDİ"

atsu3

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı."

"GİTMEYEYİM, BURADA KALAYIM"

atsus

"Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki Volkan Hoca'nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul ve sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Christian Atsu'dan acı haber geldi!Christian Atsu'dan acı haber geldi!
Şimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladıŞimdiye kadar yapılmış en dikkat çeken bağış! Başkan statta bizzat karşıladı
Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Volkan Demirel atan yaşında erden süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk Di Maria için transfer ateşini yaktı! Taraftar çıldırdı

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

'Son kez açıklayacağım' demişti! Josef 'Geri döneceğim' dedi, Ali Koç'tan özür diledi

'Son kez açıklayacağım' demişti! Josef 'Geri döneceğim' dedi, Ali Koç'tan özür diledi

Hollanda'da da 'Kral' olacak! 9 oldu 9...

Hollanda'da da 'Kral' olacak! 9 oldu 9...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.