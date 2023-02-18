Deprem sonrası hayatını kaybeden Christian Atsu için kahreden detay ortaya çıktı! O golü atmasa gidiyormuş...

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve yıkılan binalar neticesinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da kariyerini sürdüren futbolcu Christian Atsu ise Rönesans Rezidans'ın enkazında kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları günlerdir devam eden enkazda bulunan Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Gelen acı haber sonrası spor camiası yasa boğulurken, Atsu hakkında ortaya çıkan detay herkesi adeta kahretti.

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, 31 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de oynanan son maç olan Kasımpaşa'ya karşı sahaya çıkmadan önce ayrılmak istediğini ve Volkan Demirel'in bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

İlek, Atsu'nun galibiyeti getiren golü sonrasında takımdan ayrılmaktan vazgeçtiğini ve en mutlu gününde depreme yakalandığını ifade etti.

İşte Fatih İlek'in Radyospor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

"MAÇTAN ÖNCE 'AYRILABİLİR MİYİM?' DEDİ"

"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı."

"GİTMEYEYİM, BURADA KALAYIM"

"Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki Volkan Hoca'nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul ve sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."

