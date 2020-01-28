MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Depremin hemen ardından bölgeye yardım gönderen şarkıcı Demet Akalın deprem yardımlarının yağmalandığı iddiasına isyan etti.

Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

Elazığ depremi sonrası depremzedeler için bölgeye bir kamyon tutarak bot ve mont gönderen Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti.

Depremzedelere giden yardımların yağmaladığı haberlerini gören Akalın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Capture

Akalın yaptığı açıklamada "Diğer illerden araba araba yola çıkıldı denildi... Meğer yağma içinmiş! Derhal tedbir alınmalı! Biz onları Elazığ halkı için gönderdik eve giremeyenler için yağmalansın diye değil... İnşallah paralar da çarçur olmaz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
PARTNER Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan... Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Spor iç çamaşırlarıyla ilginç paylaşımSpor iç çamaşırlarıyla ilginç paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Demet Akalın deprem yardımı, Demet Akalın Elazığ,

En Çok Okunan Haberler

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Olay sözler: 'Ne halt yiyeceksen ye!'

Olay sözler: 'Ne halt yiyeceksen ye!'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar Korel'den 'Mutlu son' videosu

Bergüzar Korel'den 'Mutlu son' videosu

Burcu Esmersoy'dan şaşırtan hamle! Eski eşinin Berrak Tüzünataç ile fotoğrafını beğendi

Şaşırtan hamle! Eski eşinin fotoğrafını beğendi

Şeyma Subaşı'nın ilginç yoga paylaşımı olay oldu

Spor iç çamaşırlarıyla ilginç paylaşım

Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü öpücüklere boğdu

Kimseye aldırmadı! Öpücüklere boğdu

Jelena Karleusa Ariana Grande'yi hedef aldı!

Hedefinde Ariana Grande vardı! O kıyafeti görünce sinirlendi

Florence Pugh sütyen giymeyince olay oldu! Tüm gözler ondaydı

Turuncu saten elbisenin içine sütyen giymeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.