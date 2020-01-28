Deprem yardımları yağmalandı mı? Demet Akalın isyan etti

Elazığ depremi sonrası depremzedeler için bölgeye bir kamyon tutarak bot ve mont gönderen Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti.

Depremzedelere giden yardımların yağmaladığı haberlerini gören Akalın bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Akalın yaptığı açıklamada "Diğer illerden araba araba yola çıkıldı denildi... Meğer yağma içinmiş! Derhal tedbir alınmalı! Biz onları Elazığ halkı için gönderdik eve giremeyenler için yağmalansın diye değil... İnşallah paralar da çarçur olmaz" dedi.

