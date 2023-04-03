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Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu

03.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binanın altındaki kahvehaneden sadece 70 yaşındaki Durmuş Bakırcı kurtuldu.

Depremlerde ilçeye bağlı Ericek Mahallesi'ne en çok hasarı, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem verdi.

Mahalledeki 3 katlı bina ikinci depremde çökünce, binanın altında bulunan kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı.

Depremden birkaç saat sonra ulaşılan kahvehanedeki Durmuş Bakırcı enkazdan çıkarıldı, diğer 14 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkazı kaldırılan kahvehanenin bulunduğu binanın olduğu yere giden Bakırcı, o anları acıyla hatırlıyor.

Bakırcı, AA muhabirine, depremin olduğu gün her zamanki gibi kahvehaneye gittiğini, görevli olmadığı için kendine ocaktan çay doldurmak istediğini anlattı.

Bu sırada bir uğultu duyduğunu belirten Bakırcı, " 'Eyvah deprem, gittik' dedim. Kahvehanenin içi birbirine karıştı, sandalye, masa, soba birbirine girdi. Üstümüze tuğlalar düşüyor. Ben bir demirden tuttum, o ara sarsıntı beni duvarın dibine itmiş. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtım ki orada yatıyorum. Ses geldi, 'Beni kurtarın' diye bağırdım. Dışarıdan 'Canlı varmış' dediler. Önümdeki yığıntıları açıp çekerek beni çıkardılar." diye konuştu.

"KURTARILACAĞIMA DAİR HİÇ UMUDUM YOKTU"

Deprem anında kahvehaneden kaçmaya fırsat bulamadığını dile getiren Bakırcı, şöyle devam etti:

"Bir anda kahvehane kafamıza çöktü. O anda kahvehanede benimle aynı yaşta bir arkadaşım vardı. Kahvehanedeki en yaşlı 2 kişiden biriydim. O arkadaşım vefat etti. Diğer vefat edenler de 35-40 yaşlarındaydı. Kahvehaneden tek kurtulan benim. Her gün çarşıya inip buraya uğruyorum. Arkadaşlarımın yanımda ölmesine üzülüyorum. Burada oturup diğer arkadaşlarla sohbet edip zaman geçiriyorum."

Depremde evinin zarar görmesi nedeniyle eşiyle çadırda kalan Bakırcı, "Ben anamdan yeni doğdum, umudum yoktu. Allah sakladı. Kurtarılacağıma dair hiç umudum yoktu. Sağ olsun, devletimiz bakıyor bize." dedi.

Ericek Mahallesi Muhtarı Lütfü Kaya ise depremin mahallelerini çok etkilediğini vurgulayarak, "Depremde en çok hayatını kaybeden kişinin bulunduğu bölge, bu bölge. Kahvehanede 14 kişi vefat etti, sadece Durmuş dayımız kurtuldu. Mahallemizde 123 kişi vefat etti, çok sayıda binamız yıkıldı. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Göksun

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