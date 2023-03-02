Depremde 8 ferdini kaybeden ailenin iki oğlu amcalarının evinde hayatta kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde çöken merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitede A blokta yaşayan Habib (40), eşi Süreyya (35), çocukları Muhammed Yunus (11), Numan Şahin (9), Sefa (1), babası Hamit (85), annesi Saadet (70) ve kız kardeşi Ayser Buldu (35) enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Buldu ailesinin 8 ferdi enkaz altından çıkarılarak yan yana defnedildi. Çiftin çocukları 13 yaşındaki Özer Enes ve 5 yaşındaki Bünyamin Buldu ise deprem gecesi amcaları Mehmet Buldu'nun evinde bulundukları için enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Ailesinden 8 kişiyi toprağa veren ve enkazdan çıkarılıp kendilerine teslim edilen fotoğraflara bakarak yakınlarını özlemle yad eden amca Buldu, kardeşinden geriye kalan 2 çocuğun velayetini almak için işlemleri başlattı.

"ONLARI KENDİ YAVRULARIMDAN DAHA ÜSTÜN TUTARAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Mehmet Buldu, AA muhabirine, kardeşi Habib ile diğer aile fertlerinin enkaz altında kaldığı eve 3 ay önce taşındığını söyledi. Buldu, kardeşinin çay ocağında çalıştığını, anne ve babasının da kardeşiyle yaşadığını anlattı.

Bir gecede 8 kişiyi kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Buldu, depremden önce sık sık anne ve babasını ziyaret ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Deprem gecesi de kardeşimin evine gittim. Annem beni öpüp 'Oğlum bu gece yanımızda kal.' dedi ancak kardeşimin çocukları bizde olduğu için eve gittim. Biz TOKİ konutlarında oturuyoruz. Deprem anında uyandık, üzerimizdeki şoku atlatınca kardeşimi ve kız kardeşimi aradım ancak cevap vermediler. Sitenin arka bölümünün yıkıldığını öğrenince dünyamız yıkıldı. Sitenin önüne geldiğimizde sanki kıyametin bir sahnesini yaşıyor gibiydik. Annem, babam, kardeşlerim enkazın altında, kimse bir şey yapamıyordu. Kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir deprem olunca 'Allah'ım beterin beteri var.' dedim çünkü bizim köyden yaklaşık 200 kişi enkazda çalışıyordu. İkinci depremde diğer bloklar da yıkılsaydı Allah korusun en az 300 kişi orada ölebilirdi."

Depremin hemen ardından görevlilerin ve vatandaşların enkaz altındaki vatandaşları çıkarmak için cansiparane çalıştığını aktaran Buldu, yaşadıkları bu acıyı kimsenin yaşamaması temennisinde bulundu.

"Onlar birbirlerini seviyorlardı, Allah da onları ayırmak istemedi ve bir arada canlarını aldı, mezarları da yan yana oldu. Geride kalan bu yavruları Allah bize emanet etti, onları kendi yavrularımdan daha üstün tutarak yetiştirmeye çalışacağım. Acımız çok ağır." diyen Buldu, sitenin çökmesine sebep olan veya ihmali bulunanların tespit edilmesini ve gereken cezayı almasını istediklerini söyledi.

"BABAM FUTBOLCU OLMAMI İSTİYORDU"

Ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özer Enes Buldu ise onları çok özlediğini ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısında futbol oynadığını belirten Buldu, "Babam futbolcu olmamı istiyordu. Onlarla geçirdiğimiz zamanlar sürekli aklıma geliyor. Kardeşimle yaşadığımız acıyı unutmaya çalışıyoruz ancak bu acı unutulmaz." dedi.

