Depremde aracın üzerine düşerek kurtulan kişi enkaz başında ailesinden haber bekliyor

Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen depremlerden sağ kurtulan kentteki bazı vatandaşlar, bina enkazları başında, yakınlarından sevinçli bir haber almak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Şazi Bey Mahallesi Ebrar Sitesi'nde ikamet eden ve ilk depremde bina yıkılırken bir aracın üzerine düşüp ayağı enkaz altında kalan Gündoğdu, tedavisinin ardından yakınlarından haber alabilmek için enkaz başına geldi.

Burada ekiplerin çalışmasını takip eden Gündoğdu, kızı, oğlu ve gelininden haber bekliyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, "AFAD ekipleri geldi kesicilerle molozları kestiler ve beni kurtardılar. Daha sonra hastaneye gittik. Oğlum, kızım ve gelinim enkaz altındaydı, çıkarıldılar mı bilmiyorum." dedi.

