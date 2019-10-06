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Depremde arkadaşlarına yardımcı olan minikler Emniyet Müdürü tarafından maça davet edildi

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YAŞAM  | 06.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul'daki deprem sırasında okullarının bahçesine çıkarken engelli arkadaşlarına yardımcı olan Alya Revna Çelik ve Berat Yalçın ile engelli arkadaşları Ecrin Başkaya, İstanbul Emniyet Müdürü tarafından maçına davet edildi.

İstanbul kent genelinde hissedilen 5,8 şiddetindeki deprem sırasında Sultangazi'deki okullarının bahçesine çıkarken sınıflarındaki engelli arkadaşlarına yardımcı olan Çelik ve Yalçın ile engelli arkadaşları Başkaya, Beşiktaş - Alanyaspor maçını izlemek için bir araya geldi.

Maç öncesi üç arkadaş Vodafone Park önündeki Şehitler Tepesindeki Şehitler Anıtına ziyarette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne bağlı kadın ve erkek polislerin de maç öncesi eşlik ettiği Çelik, Yalçın ve Başkaya, gazetecilere yaptıkları açıklamada, birlikte maça geldikleri için duydukları mutluluğu anlattı.

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sırasında duygulandıran görüntülerİstanbul'daki 5.8'lik deprem sırasında duygulandıran görüntüler

Çelik, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunun altını çizerek, maçı izleyeceği için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Yalçın ve Başkaya'da Galatasaray taraftarı oldukların ancak Beşiktaş maçına gelmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Üç arkadaş daha sonra kendilerini maça davet eden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a teşekkür etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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