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Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak

20.03.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Karakuş Tümülüsü'nde yıkılan 2 bin yıllık sütunun kısa süre içerisinde yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Depremde devrilen Adıyaman'daki 2 bin yıllık sütun ayağa kaldırılacak

Demircan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı belirlenen 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan tokalaşma stelinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Demircan, burada gazetecilere, depremlerin ardından bölgedeki tarihi eserlerden hasar görmeyen, az hasar gören ve ciddi hasar görenler olduğunu ifade etti.

Adıyaman ile özdeşleşmiş Nemrut Dağı'nda depremin etkisinin görülmediğini belirten Demircan, Cendere Köprüsü'nün de, kullanılıyor olmasına rağmen hasar almadığını, çok önemli bir antik kent olan Perre'de de hiçbir sorun olmadığını bildirdi.

Kahta Kalesi, Adıyaman Müzesi ve Arsemia Ören Yeri'nde küçük çaplı hasarlar oluştuğunu aktaran Demircan, bu hasarları hızlı şekilde gidereceklerini vurguladı.

Demircan, Karakuş Tümülüsü'nde yer alan dört sütundan birinin devrildiğini belirterek, "Bu sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor, parçalarında bir kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Buradaki zemini de dikkate almak suretiyle, teknik heyet ve bilim heyeti gözetiminde bu taşları yeniden üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz. Bir iki ay içerisinde bunu tamamlamış olacağız" dedi.

Oynama olduğu tespit edilen, üzerinde kartal heykeli bulunan sütunda tekrar ölçümler yapılacağını kaydeden Demircan, teknik heyetin kararı doğrultusunda gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Demircan, Adıyaman'da Ulu Cami'nin en büyük hasar alan tarihi yapı olduğunun altını çizerek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hemen gerekli teşebbüsü yaptı, orada yıkılan taşları numaralandırıp restorasyon için kullanabilir hale getirmek üzere hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Kab Cami'miz zarar gördü, Çarşı Cami'miz zarar gördü ve kilisemiz zarar gördü." diye konuştu.

Demircan'a eşlik eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise 2043 yıl ayakta kalan sütunun Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığına dikkati çekerek, "Bu bize depremin şiddetinin ne kadar büyük, ne kadar sarsıcı olduğu gösteriyor." ifadesini kullandı.

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