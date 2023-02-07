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Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

07.02.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek videoları ile tanınan ve fenoman olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminin ardından ailesi ile beraber enkaz altında kaldı. Ablası Semha Duymaz, Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binayı paylaştı.

Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldılar. Sosyal medya hesabından acı haberi veren ve yardım isteyen Taha Duymaz’ın ablası Semha Duymaz son durum hakkında bilgi verdi.

“BU BİNA TAHA’NIN OLDUĞU BİNA”

Semha Duymaz’ın paylaşımında “Bakın arkadaşlar bu bina Taha'nın hali hazırda bulunmuş olduğu bina. Umuyorum Taha aynı şekilde çıkacak.” cümlesi yer aldı.

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“SEN NELERİN ÜSTESİNDEN GELDİN

Duymaz, “İnşallah sağ salim çıkacaksınız, ben inanıyorum. İyi ol, güçlü ol. Sen nelerin üstesinden geldin. Bunun da üstesinden geleceksin. Allah'ım sen yardım et” dedi.

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ENKAZ ALTINDA OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

Duymaz'ın ablası Semha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti.
Semha Duymaz, “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında” demişti.


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Taha Duymaz sosyal medya

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