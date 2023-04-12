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Depremde evi yıkılınca ailesi için konteyner üretti, şimdi taleplere yetişemiyor

12.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evi yıkılan ve ailesinin barınması için atölyesinde konteyner ev yapan Bilal Bilgiç, talep üzerine afetzedelere maliyetine konteyner üretmeye başladı.

Depremde evinin yıkılmasının ardından ailesiyle Muradiye Mahallesi'ndeki mobilya atölyesine gelen ve burada konaklayan Bilgiç, demir çelik işinden de anladığı için ailesine konteyner yapmaya karar verdi.

Atölyesindeki 10 işçiyle ilk konteyner üretiminde başarılı olan Bilgiç, depremzedelerden gelen talep üzerine istedikleri ölçülerde de konteynerler üretmeye başladı.

Depremzedeler için iskelet kısmında çelik, panelinde sac ve zemininde de parke kullandığı konteyner üreten Bilgiç, şimdiye kadar 30 konteyneri teslim etti.

"MİLLETİMİZE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bilgiç, AA muhabirine, deprem öncesi atölyesinde mobilya imalatı yaptığını ancak demir çelik işlerinden de anladıklarını söyledi.

Depremde büyük bölümü yıkılan evlerinden çıkmayı başardıklarını anlatan Bilgiç, barınma sorununu çözmek için konteyner yapmaya karar verdiğini belirtti.

Bilgiç, atölyesinde işçileriyle ilk konteyneri yapmasının ardından depremzedelerden de talep gelmeye başladığını dile getirdi.

Konteyner üretimini para kazanmak için yapmadığını vurgulayan Bilgiç, "Burada kar amacı gütmedik. Sırf buradaki barınma sorununu çözmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Konteyneri yapıp maliyetine veriyoruz. Milletimize yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bilgiç, şu anda yaptıkları konteynere çok fazla talep olduğunu ve siparişlere yetişemediklerini kaydetti.

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deprem Hatay Kahramanmaraş konteyner

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