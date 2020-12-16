YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

VAN HABERLERİ  | 16.12.2020 11:09 | Son Güncelleme

Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilerek turizme kazandırılacak.

İlçede Karakoyunlu hükümdarlarından Kara Yusuf Bey'e ait tarihi olduğu değerlendirilen kümbette, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında rekreasyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin Çatakdibi Mahallesi'nde yaptırılan kümbetin 2011'de meydana gelen depremde büyük hasar gördüğünü belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Kümbetimizin büyük çoğunluğu yıkıldı. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde müracaatlarımızın sonunda restorasyon çalışması başlayacak. Restorasyon çalışmalarının bitiminde alanda geniş çaplı çevre düzenlemesi ve rekreasyon yapacağız. Karakoyunlu döneminin en önemli hükümdarlarından Kara Yusuf Beye ait olan kümbetimiz hem yerli hem yabancı misafirlerimizi ağırlayacak. Selçuklu mimarisi tarzında yapılan kümbetin üzerinde simetrik iki kuş, kuzey tarafında iki aslan figürü, batı tarafında Selçuklu arması olan çift başlı kartal kabartması ve hükümdarlık sembolleri bulunuyor."

Kümbetin yeniden turizme kazandırılarak gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Bundan sonraki süreçte ilçemizin farklı noktalarında bulunan tarihi eserlerin korunmasına devam edeceğiz. Bu hizmetlerin şehrimize getirilmesi noktasında ilgilerini ve alakalarını esirmeyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kıymetli temsilcilerine teşekkür ederim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:10
Öğle
12:07
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.