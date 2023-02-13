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  4. Depremde hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt, İstanbul'da defnedildi

Depremde hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt, İstanbul'da defnedildi

13.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'da görev yapan Uğur Kurt'un naaşı İstanbul'a getirildi.

Kurt'un cenazesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kavaklı Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sporcusu Simay Kurt'un da babası olan Uğur Kurt'un cenaze namazına futbol ve voleybol camiasından birçok kişi katıldı. Sarıyer Belediyesporlu voleybolcular da Simay'ı acılı gününde yalnız bırakmadı.

Uğur Kurt, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Fatih Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve İstanbul Başakşehir'de görev yapmıştı.

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deprem İskenderunspor futbol

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